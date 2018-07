Há 15 anos, o primeiro PlayStation chegava ao Japão.

Fruto das pesquisas do engenheiro Ken Kutaragi, o console surgiu por causa do desenvolvimento de uma unidade ótica para o Super Nintendo. A Sony foi incumbida do desenvolvimento da unidade ótica depois do projeto muito bem executado do chip de som do SNES, capaz de gerar músicas com qualidade nunca alcançada até então.

A Nintendo abandonou o projeto e preferiu trabalhar com a Philips na unidade ótica, que nunca foi lançada.

A Sony, com Kutaragi no comando do projeto, bancou o jogo e deixou que ele desenvolvesse um console derivado dos estudos feitos com o Super Nintendo.

O resultado foi uma transformação total no cenário do entretenimento eletrônico mundial. O PlayStation foi tão bem-sucedido que a Sony conseguiu, por mais de uma década, roubar a liderança do mercado da Nintendo.

O primeiro PlayStation foi o primeiro videogame capaz de oferecer jogos com qualidade comparável aos fliperamas. Capaz de gerar gráficos 3D, o videogame da Sony não só revolucionou o mercado como permitiu que novas empresas alcançassem o topo do mercado de jogos. Produtoras como a Namco só vieram a despontar no cenário internacional por causa dos jogos lançados para o PlayStation. Mesmo produtoras conhecidas, como a Square-Enix (que na época era apenas Square), Capcom e Konami, conseguiram se firmar no mercado graças os PlayStation.

A maior proeza do PlayStation foi enfrentar, frente a frente, o poderio da Nintendo e ganhar o jogo. O Nintendo 64, com um controle mais avançado e gráficos mais bem acabados, limitado pelos cartuchos, não conseguiu enfrentar a versatilidade dos CDs do PlayStation.

Foram 102 milhões de PlayStation vendidos até 2006, quando o console foi descontinuado.

A única vantagem do Nintendo 64, o controle analógico, foi rapidamente equalizada com o lançamento do DualShock, controle que deu ao PlayStation uma solução muito mais elegante e ergonômica de alavancas analógicas e resposta tátil. O projeto do Dual Shock foi tão bem realizado que até hoje a linha PlayStation utiliza o mesmo projeto, com mais funcionalidades que o original, mas em essência igual.

O sucessor do PlayStation original, o PS2, firmou a Sony como líder do mercado e a liderança continuou até o lançamento do Wii, que devolveu a Nintendo ao topo.

Hoje, a Sony luta para dominar o segundo lugar do mercado, ocupado pela Microsoft. O PS3, último projeto de Kutaragi para a Sony, falhou nos primeiros anos pelo preço elevado e excesso de funcionalidades. Hoje, remodelado, o console começa a ganhar mais fôlego, mas os dias de liderança isolada da Sony ficaram no passado.