BANGALORE – A Sony Network Entertainment International, unidade da Sony of America, revelou nesta quinta-feira, dia 13, um novo serviço de televisão por meio de nuvem digital, chamado PlayStation Vue, com lançamento comercial previsto para o primeiro trimestre de 2015.

O serviço de TV baseado na internet permite que usuários tenham acesso a programas de TV ao vivo e conteúdo sob encomenda sem precisar de cabos ou serviços via satélite, disse a empresa.

O serviço permite também que usuários assistam a programas transmitidos anteriormente, assim como TV sob demanda, além de acesso a programação mais popular dos últimos três dias sem a necessidade de gravações pré-programadas, disse a companhia.

Durante uma versão de testes disponíveis somente para convidados, o PlayStation Vue vai oferecer inicialmente 75 canais das principais programadoras, tais como CBS, Discovery Communications, Fox, NBCUniversal, Scripps Networks Interactive e Viacom.

O PlayStation começa em novembro um período de testes com alguns donos de aparelhos PlayStation 4 e PlayStation 3, com uma expansão gradual com início em Nova York, seguida por Chicago, Filadélfia e Los Angeles, disse a companhia.

O serviço também estará disponível depois para iPad, e mais tarde a outros aparelhos da Sony, assim como de outras empresas./REUTERS

