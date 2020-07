Zara/Reprodução Apesar de aparecer no e-commerce da Zara no Brasil, tênis ainda não está disponível para compra no País

Os fãs de videogame - e de Playstation - ganharam mais um item para adicionar à coleção: um tênis estilizado da marca. Em parceria com a Zara, loja de departamentos fundada na Espanha, a Sony desenvolveu um modelo de calçados, com logo e estilo que remete ao console japonês.

O lançamento, chamado de Playstation Sony Interactive Entertainment Sneakersdetails é mais simples do que o nome sugere: o modelo chega às lojas na cor cinza, com um salto de solado verde e o símbolo colorido do vídeogame na parte da frente. O tênis pode ser encontrado nas lojas físicas e no site por aproximadamente US$ 49,90, em tamanhos infantil e adulto.

No Brasil, é possível encontrar o modelo no site da Zara, com preço de R$ 259, 90 e tamanhos que vão do 25 ao 41, mas não há, pelo menos por enquanto, a opção de compra do produto no site. Nas versões do site dos Estados Unidos, Canadá e Europa, o tênis já pode ser adquirido.