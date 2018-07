Serviço oferecerá aplicativos e conteúdo para plataformas que vão do PlayStation Vita aos smartphones Xperia

SÃO FRANCISCO – A Sony Computer Entertainment vai lançar seu serviço de videogames PlayStation Mobile no final deste ano, oferecendo aplicativos e conteúdo para múltiplas plataformas, em aparelhos como o portátil PlayStation Vita e os celulares inteligentes e tablets Xperia.

A subsidiária da Sony anunciou que o serviço estaria disponível em nove países, entre os quais Japão, Estados Unidos e Canadá, e que chegaria a outros países posteriormente.

Antes conhecido como PlayStation Suite, o serviço oferecerá uma plataforma para criadores e distribuidores externos de software interessados em criar conteúdo novo, como jogos, para aparelhos portáteis.

Os fabricantes de aparelhos acionados pelos sistemas operacionais iOS e Android confiam no conteúdo para ampliar a venda de hardware, e contam com uma comunidade de programadores que geram aplicativos de conteúdo.

A Sony não ofereceu detalhes sobre os planos para o PlayStation Mobile, em termos de projeções de receitas e despesas, mas está depositando suas esperanças para o crescimento em longo prazo na computação móvel e nos aparelhos para jogos.

A Asustek Computer e a Wikipad farão parte do programa de licenças PlayStation Certified, da Sony, informou a companhia. A parceria oferecerá a usuários de aparelhos portáteis Asus e Wikipad acesso a conteúdo do PlayStation Mobile.

Kaz Hirai, o novo presidente-executivo da Sony, delineou um plano de recuperação para a mais famosa das companhias japonesas, sob o qual o futuro da Sony dependerá de aparelhos móveis, como o celular inteligente Xperia, dos videogames e de sistemas de digitalização de imagens. A empresa também desenvolverá novas áreas, como uma divisão médica.

/ Reuters