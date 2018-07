A companhia japonesa Sony decidiu manter a rede PlayStation Network, atacada por hackers, indefinidamente fora do ar. O mecanismo que permite jogos online no PlayStation entrou no seu sexto dia offline com a companhia afirmando oficialmente que não tem nenhuma previsão para que a rede seja restituída.

Em um post nesta segunda-feira, 25, o porta-voz Patrick Seybold disse que não poderia prever quando o trabalho “intensivo” de reconstrução terminaria. “É um trabalho muito complicado. Estamos tentando fazer a rede voltar a funcionar rapidamente”, disse. Funcionários ainda investigam se dados privados de usuários vazaram durante o ataque.

A companhia disse na quinta-feira que levaria “um dia ou dois” para restaurar o serviço, atacado no dia anterior por hackers que também desligaram a rede do serviço Qriocity, que disponibiliza áudio e vídeo para os consumidores de produtos da Sony. A empresa culpou uma “intromissão externa” pela falha e disse que teria de reconstruir o seu sistema para adicionar medidas de segurança e reforçar a sua infra-estrutura.

Mais de 75 milhões de pessoas se conectam à PlayStation Network para jogar e conversar online.

