TÓQUIO – A PlayStation Network (PSN), loja online dos videogames da Sony, sofreu uma invasão hacker no último domingo à noite, ficando fora do ar por duas horas, declarou o Financial Times. A Sony ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas declarou que, até o momento, nenhum dado de usuários foi vazado ou roubado.

De acordo com o Financial Times, usuários da Sony disseram ter tido problemas para acessar a PSN entre as 20h52 do domingo e as 11h18 do mesmo dia (horário de Brasília). O ataque teve a autoria reclamada pelo usuário @LizardSquad do Twitter. Na noite do domingo, a conta @LizurdPatrol, ligada ao grupo hacker, pedia sugestões aos leitores: “50 RTs e nós vamos derrubar a PSN. 50 favorites e nós derrubamos a Xbox Live!”.

Segundo explicou o FT, alguns visitantes viram a seguinte mensagem na PSN: “Página não encontrada. Não é culpa sua. É culpa da internet”.

Não é a primeira vez que a Sony passa por problemas com hackers nas últimas semanas: há alguns dias, a Sony Pictures teve alguns de seus filmes inéditos vazados na internet; momentos depois, foi a vez de uma lista com inúmeras senhas e informações bancárias da empresa vazar na rede, afetando inclusive atores como James Franco e Sylvester Stallone.

