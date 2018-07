FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Um dos destaques das apresentações da Sony durante a E3, feira de games realizada em junho, a PlayStation TV já tem data para chegar ao mercado americano: 14 de outubro. A central de mídia, capaz de rodar jogos de PS Vita, além do PlayStation One, e de se conectar à PlayStation Network (rede online de jogos da Sony), terá dois pacotes diferentes.

Um pacote simples, apenas com o aparelho, custará US$ 100, enquanto uma versão premium terá um cartão de memória de 8GB, uma cópia do jogo LEGO Movie e um controle DualShock 3 (o mesmo do PlayStation 3).

Além de rodar jogos antigos, a PlayStation TV também pode se conectar ao sistema PlayStation Now, que permite o streaming de jogos de PS3 e PS4 por aluguel por tempo determinado: o aluguel de cada game custa entre US$ 3 e US$ 20 (um jogo novo, nos EUA, custa cerca de US$ 60). Por enquanto, porém, o PlayStation Now está disponível apenas nos EUA e no Canadá.

A PlayStation TV, assim como outras centrais de mídia (como o Chromecast, Apple TV, e a FireTV, da Amazon), também tem acesso a serviços como Netflix, YouTube e Spotify. O aparelho tem uma entrada USB, uma entrada HDMI, um leitor de cartões de memória e uma porta para conexão à internet com fio.

O dispositivo ainda não tem previsão de preço nem de data de lançamento no País.