Benoit Tessier/Reuters O Óculos PlayStation VR da Sony já vendeu mais de 1 milhão de unidades no mundo.

A Sony anunciou nesta segunda-feira, 5, que já vendeu mais de 1 milhão de óculos PlayStation VR desde seu lançamento em outubro de 2016. Esse número de vendas coloca o dispositivo da Sony muito à frente de concorrentes como o HTC Vive e o Oculus Rift. Estes, no ano passado, venderam 420 mil e 243 mil unidades respectivamente, de acordo com pesquisa da SuperData. No entanto, a Sony ainda precisa avançar bastante para competir com o Samsung Gear VR, que vendeu mais de 5 milhões de unidades no mundo.

No final do ano passado, era complicado encontrar os produtos em lojas. Por isso, a Sony conteve o marketing da plataforma até poder atender a demanda. Agora, a empresa focou em distribuir melhor o dispositivo no mercado, e, com isso, espera que as vendas aumentem.

Para o futuro, a Sony vai focar no software. Quando o óculos foi lançado, havia vários jogos disponíveis para realidade virtual, como o Thumper e o Rez Infinite. Desde então, no entanto, quase nenhum outro produto saiu. Em maio, com o lançamento de Farpoing e Aim Controllerperipheral, a Sony acredita que tenha se iniciado uma segunda onda de games para a plataforma.

Também há uma preocupação da empresa em expandir a plataforma para diferentes tipos de experiências. Hoje, a companhia está desenvolvendo uma atividade em realidade virtual inspirada no universo da série de TV Breaking Bad.