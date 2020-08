Pluto TV/Divulgação Além dos canais ao vivo, a Pluto TV também oferece serviço de filmes on demand

Mais um serviço de streaming de vídeo está com data marcada para desembarcar no Brasil. O Pluto TV, plataforma gratuita de streaming chega no País em dezembro desse ano, trazendo 24 canais e acesso pela TV e smartphone.

Já lançado em alguns países da América Latina, o serviço de streaming é parte da ViacomCBS, que tem no portfólio canais como MTV, Nickelodeon e Comedy Central. Por aqui, o catálogo de produtos ainda será um pouco menor que os 46 canais ao vivo e originais já existentes na América Latina, mas conta com opções de humor, drama, comédia e programação infantil, por exemplo.

"Após o lançamento do Pluto TV na América Latina, no início deste ano, o serviço atraiu milhões de telespectadores em um curto período de tempo. Estamos orgulhosos de seu desempenho", afirma JC Acosta, presidente da ViacomCBS Networks Americas.

Além dos canais ao vivo, a Pluto TV também oferece serviço de filmes on demand, disponíveis na plataforma em tempo integral. "O Pluto TV contribui com o avanço global do streaming e permite que o público no Brasil desfrute de conteúdo premium, totalmente gratuito", explica Acosta.