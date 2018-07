Os podcasts do Estado, que trazem as principais notícias e análises diariamente, alcançaram mais de 180 mil downloads somente no mês de maio, em um crescimento constante desde que os primeiros programas foram lançados, em abril. Já é possível baixar e ouvir 11 programas que incluem noticiário geral, esportes, comportamento e cultura. Os podcasts são gratuitos e podem ser ouvidos pelo portal ‘Estadão’, mas também assinados por usuários de iPhone e Android.

O principal podcast do portal é o Estadão Notícias, que é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6h da manhã. Com duração de 20 minutos, ele traz análises sobre as principais notícias do dia. O jornalista Emanuel Bomfim apresenta o programa, que tem a colaboração diária da reportagem do Estado, além de comentários dos colunistas José Nêumanne Pinto e Andreza Matais.

A audiência do podcast Estadão Notícias atingiu seu maior pico após a divulgação das gravações de conversas entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS, na semana passada.

“Os programas trazem muita análise e dissecam os principais assuntos do dia”, explica Luis Fernando Bovo, editor executivo de conteúdos digitais do Estado. “O podcast é um formato que traz comodidade ao ouvinte, que pode ouvir o programa quando e onde quiser.”

JF Diório|Estadão Bomfim apresenta o podcast diário 'Estadão Notícias'

Notícias. Para os leitores que querem se informar sobre o que aconteceu ao longo do dia, há o podcast Conexão Estadão, fruto do programa de mesmo nome na Rádio Eldorado. O programa analisa as principais notícias sobre política e economia, com um time formado por Emanuel Bomfim, Roberto Godoy e Silvia Araujo, e os editores da Coluna do Estadão, Andreza Matais e Marcelo de Moraes. O programa vai ao ar na rádio às 18h, mas pode ser baixado como podcast a partir das 20h.

As colunas veiculadas na Rádio Eldorado também podem ser baixadas como podcast. É possível ouvir os comentários de José Nêumanne Pinto, Marília Ruiz, Sonia Racy, Alexandre Garcia e Eliane Cantanhêde.

Esportes. Na área esportiva, o Estado tem cinco podcasts diferentes. O Estadão Esporte Clube, com duração de 40 minutos, é uma “mesa redonda” que vai ao ar diariamente, entre 12h e 13h, na página Estadão Esportes, no Facebook. Às 14h, ele já pode ser baixado como podcast. O time de apresentadores é formado pelos jornalistas César Sacheto, Robson Morelli, Marília Ruiz e Gustavo Lopes.

Há também podcasts com notícias sobre cada clube grande de São Paulo: Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. As publicações acontecem às terças e sextas-feiras, sempre às 7h. Nos programas, os ouvintes encontram análises, participações especiais e informações exclusivas sobre os clubes.

Semanais. Para aqueles que procuram conteúdo para desacelerar, há dois podcasts semanais. O Mentalistas, que é produzido e apresentado por Camila Tuchlisnki, âncora da Rádio Eldorado, aborda questões do comportamento humano. Há também o podcast Refrão Estadão, no qual o trio de jornalistas Alexandre Bazzan, Guilherme Sobota e Daniel Fernandes, falam sobre música. A grade inclui Papo Torto, um podcast de entretenimento e variedades, feito pelo youtuber PC Siqueira e o comediante Gus Lanzetta.

O podcast mais recente lançado pelo Estado é o Editorial Estadão, que traz uma versão interpretada do editorial publicado no jornal. Ele é publicado todos os dias às 7h30 da manhã e tem duração de 5 minutos.

Trajetória. O termo podcast foi cunhado em 2004 por um jornalista do britânico The Guardian, e representa a junção de iPod, o dispositivo de música da Apple, com “broadcast” (transmissão, em inglês). A ideia era definir conteúdos de áudio transmitidos digitalmente pela internet.

Em sua primeira década de existência, os podcasts eram um conteúdo de nicho, mas ganharam força recentemente – segundo dados do Nieman Lab, centro de pesquisas de mídia dos EUA, o mercado publicitário de podcasts cresceu 48% no país entre 2014 e 2015, e deve avançar 25% por ano até 2020.

Há dois fatores que motivam o crescimento: um é a explosão da quantidade de smartphones, que tornaram fácil a tarefa de baixar um programa e ouvi-lo em qualquer lugar. “Com os smartphones, as pessoas ganharam poder de decidir o que, quando e como querem ouvir um programa”, disse a pesquisadora Barbara Nickel, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

A outra razão é o fenômeno Serial, série de programas criada pelos mesmos idealizadores da série This American Life, da rede pública americana PBS. Lançada em 2014, Serial reconta a história do assassinato de Hae Min Lee, uma estudante de Maryland. Serial fez as empresas prestarem atenção nesse formato para contar histórias”, diz Barbara.

Para a pesquisadora, o jornal americano The New York Times é referência para podcasts. Um dos programas é o The Daily, lançado em 2016, que serviu de inspiração para o Estadão Notícias. Para Barbara, a grande virtude do podcast é “aproximar o conteúdo das pessoas”.