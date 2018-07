Este é o primeiro post do TV sem TV, o mais novo representante do conglomerado de blogs do Link (brincadeira, pessoal!) Por aqui, vou falar e discutir sobre a convergência entre televisão e internet, pirataria digital e, claro, também indicar os melhores vídeos que existem nos YouTubes da vida – besteirol, videoclipes, animais fofos, animações, documentários, enfim, de tudo.

Estou bastante animado com a versão digital da coluna que edito há quase três anos dentro do caderno dominical TV&Lazer. Por isso mesmo, quero realizar uma conversa bacana entre esses dois meios e trazer as sessões que já mantenho no periódico para aqui dentro. Confira:

- “Clica Aqui!”: o convidado da semana irá indicar seus dois vídeos online prediletos. Tema livre, mas já aviso que pornografia não rola.

- “Top 5″: já fazia isso antes do CQC existir, então não venham com história de plágio! Toda semana, invento uma lista de cinco clipes temáticos.

“Sessão Naftalina”: uma maneira de homenagear nossa querida televisão, escarafunchando os seus arquivos.

Espero que gostem! Sintam-se à vontade para darem dicas por aqui ou pelo Twitter: @tvsemtv. O espaço aqui é colaborativo.