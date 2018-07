Mais do que simplesmente ter um perfil no Twitter ou postar vídeos no YouTube, a web 2.0, por definição, traz a possibilidade de qualquer pessoa pode postar conteúdo e sua opinião na rede. Isso significa que as organizações têm um contato cada vez mais próximo com as pessoas – resta saber como elas aproveitam a chance imensurável de aumentar seu conteúdo e sua audiência.

Um exemplo bem interessante é o uso da plataforma wiki pela Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). Eles usam o wiki para vários projetos, como o Wikigender. O site funciona como uma grande enciclopédia colaborativa com dados sobre gêneros em vários países do mundo. Qualquer usuário pode alterar os artigos.

A organização também tem o Wikiprogress, ferramenta que busca medir o desenvolvimento das sociedades a partir de dados enviados colaborativamente pelos internautas. É possível, além de enviar, também interagir e fazer tabelas próprias, por exemplo. Segundo Juerg Staudenmann, que apresentou o projeto no Web4Dev, o Wikigender é mais aberto até do que a Wikipedia: não é preciso sequer informar e-mail para editar os artigos. “Não bloqueamos ninguém”, disse ele.

E então, alguém da plateia perguntou: com tanta abertura, como cuidar da imagem da organização? No Wikigender, por exemplo, não há sequer menção da entidade por trás do projeto – a OECD. Como se certificar, por exemplo, sobre a qualidade do conteúdo e evitar mensagens desagradáveis ou inverídicas?

“Há um risco, mas também há um benefício”, interveio Clélia Maury, diretora de marketing do Greenpeace Brasil. Segundo ela, quando há manifestações indesejáveis muitas vezes não há nem a necessidade de intervenções da organização do Greenpeace. “A própria comunidade coloca ordem na discussão, porque as pessoas se sentem responsáveis pela companhia”, explica ela.

Foi essa sensação de responsabilidade e pertencimento, por exemplo, que mobilizou internautas no Dia da Ação Climática (24 de outubro) e fez com que milhares de pessoas em todo o mundo participassem presencialmente das atividades da 350.org contra as mudanças climáticas. Depois das atividades fora da rede, a organização colheu os frutos na web.. “Foram mais de 15 mil upload de fotos no Flickr em um dia”, disse Paula Collet, coordenadora da ONG no Brasil.

Está claro para todo mundo: redes sociais são um negócio sério. Nesta sexta, durante a última conferência do Web4Dev, as organizações repetiam em uníssono: empoderamento. A palavra em português pode soar esquisita a faz mais sentido em inglês – empowerment -, mas foi repetida por todas as organizações: todos sabem a importância de dar poder e voz aos cidadãos.