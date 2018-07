O colunista de tecnologia do jornal The New York Times, David Pogue, interpreta uma pessoa que odeia os produtos da Apple e não comprou um iPad. Em vez disso, esperou que algum concorrente lançasse um tablet semelhante, como é o caso da Samsung. A coreana começou a vender, incluindo no Brasil, o Galaxy Tab, com tela menor e com o sistema do Google, o Android. Mas será que alguém conhece esse aparelho além dele? Assista abaixo.

Dublado em português:

Original em inglês: