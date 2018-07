Foto: Reprodução No game Pokémon Go, não basta apenas sair caçando pokémons por aí. Cada pokémon tem uma particularidade, além da aparência: o poder de combate (CP). Este poder é diferente para cada espécie de pokémon, podendo chegar a um máximo de pontos. Quanto maior o CP, mais forte e poderoso é o "monstrinho", facilitando nas batalhas em ginásios. A seguir, você poderá conferir os 10 mais fortes de Pokémon Go, de acordo com o levantamento feito pelo site SilphRoad. Vale ressaltar que alguns deles, por serem lendários, ainda não estão disponíveis no jogo.

O Pokémon com cara de atrapalhado é o décimo mais forte do jogo, chegando a 2955.18 de poder de combate. É possível encontrá-lo, com certa facilidade, na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Foto: Reprodução Articuno é o pokémon lendário mais fraco do jogo, ficando atrás de vários outros “monstrinhos” comuns. Entretanto, o pássaro — que chega a 2978.16 de poder de combate — também não está disponível no jogo por enquanto.

O pokémon aquático Lapras é o oitavo mais poderoso do game, podendo chegar ao poder de combate de 2980.73. No Brasil, curiosamente, Lapras é frequentemente encontrado no estado de Minas Gerais, perto do Triângulo Mineiro.

Foto: Reprodução Evolução do Growlithe, o Arcanine é o sétimo mais poderoso do Pokémon Go. Ele chega ao poder de combate de 2983.9. Apesar de ser difícil de encontrar, o Growlithe é muito comum no game. Em São Paulo, por exemplo, eles são frequentemente encontrados na região do Butantã e do Paraíso. Com 50 candies de Growlithe, o jogador já consegue evoluir para o Arcanine.

Foto: Reprodução O Snorlax faz jus ao seu tamanho. Ele chega ao poder de combate de 3112.85, sendo o mais poderoso dos pokémons comuns. Entretanto, sua localização muda com frequência, sendo mais fácil encontrá-lo em ovos.

Foto: Reprodução É o quinto pokémon mais poderoso do game — e o segundo mais forte pássaro lendário. Também não está disponível para ser capturado em Pokémon Go, mas de acordo com o código do jogo ele pode chegar a 3114.38 de poder de combate.

Foto: Reprodução A ave lendária é o quarto pokémon mais poderoso do jogo. Com suas asas em chamas, ele chega a 3240.47 em seu poder de combate. Ou seja: ao contrário dos desenhos, ele é o mais poderoso dos três pássaros lendários.

Foto: Reprodução Outro pokémon lendário, Mew é o terceiro mais forte. Seu poder de combate consegue chegar a 3299.17, derrotando, facilmente, os lendários Zapdos, Moltres e Articuno. Ele também não está disponível para ser capturado no game.

Foto: Reuters Apesar de não ser difícil de achar o Dragonite em Pokémon Go, ele é o mais forte do game. Seu CP chega a surpreendentes 3500.6, se consolidando como o segundo pokémon mais poderoso do jogo.