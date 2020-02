Jason Henry/ The New York Times Fãs do Pokémon Go já podem ir se preparando para 'maratonar' entre os restaurantes.

Se você é fã do Pokémon Go, fique atento: a partir desta quarta-feira, 20, restaurantes do McDonald's servirão como pontos de parada especiais e trarão conteúdos exclusivos aos jogadores. A novidade faz parte de uma parceria entre a Niantic, criadora do jogo, e a rede de fast food.

A ação, que se estende por toda a América Latina e Caribe, tem como foco principal o Brasil – o País concentra a maior quantidade de jogadores do Pokémon Go na região e também de restaurantes da rede de fast food. Das 2,5 mil lojas participantes, mil estão localizadas em solo brasileiro.

Quem é fã do jogo sabe que os conteúdos mais exclusivos estão escondidos nas PokéParadas, e essas atividades estarão disponíveis se o usuário jogar nos restaurantes da rede de fast food. Outro detalhe é que as lojas do McDonald’s servirão como ginásios para batalhas especiais, em que um pequeno número de jogadores se reúne para tentar derrotar um Pokémon que seja extremamente difícil de capturar.

Além das ações dentro do Pokémon GO, ambas as empresas também pretendem promover eventos pela América Latina em restaurantes selecionados, com a intenção de estimular o encontro entre os jogadores.

"Esta iniciativa de construir uma parceria com o McDonald’s em toda a América Latina nasceu aqui no Brasil", explicam Aramis Pelissari e Leonardo Wille, gerentes de parcerias estratégicas da Niantic no País, em comunicado enviado à imprensa.

Inicialmente, a ação vai durar 4 meses, uma espécie de período-teste. Caso o projeto seja bem sucedido, uma prorrogação por mais 12 meses pode ser considerada.