A Polaroid One Step, abaixo, voltará a ser comercializada – e também os filmes fotográficos instantâneos que os entusiastas da Polaroid já estocavam há algum tempo, com medo de seu fim.

One Step, de volta ao mercado

Os filmes serão produzidos pela equipe do The Impossible Project, uma organização criada em 2008, quando foi anunciado o fechamento da Polaroid na Holanda. Formado por ex-executivos da empresa e fanáticos por fotografia, o grupo lutava desde então para que a clássica câmera continuasse no mercado. Ao que parece, conseguiu.

