Título é o videogame mais caro já produzido e tem lançamento brasileiro nesta quinta-feira

SÃO PAULO – Um dos eventos mais esperados do ano pelos fãs de games aconteceu na meia-noite desta terça-feira com o lançamento de GTA V pela Rockstar Games. Com custo de produção de US$ 266 milhões, o título da série Grand Theft Auto é o videogame mais caro já produzido.

GTA V sai em versões para Xbox 360 e PlayStation 3. Seu lançamento no Brasil será nesta quinta-feira, 19. A edição local terá legendas em português e preço sugerido de R$ 199.

O roteiro do jogo tem mais de mil páginas. Jogadores vivem três personagens na ação, podendo alternar de um para outro. As possibilidades e complexidade das missões são muito maiores. Vozes de dubladores e técnicas de captura de movimento, as mesmas usadas em animações para cinema, dão realismo aos personagens.

A trilha do jogo consiste de 240 faixas licenciadas, que podem ser ouvida através de 17 estações de rádio. Uma delas é apresentada pela modelo Cara Delevingne. Entre os artistas que aparecem estão Elton John, Tyler the Creator, Stevie Wonder e Pet Shop Boys. É a trilha mais cara de todos os GTA.

A cidade fictícia de Los Santos (baseada em Los Angeles) e seus arredores, que servem de cenário ao jogo, são apresentadas em riqueza de detalhes. A região inclui outras quatro cidades e cenário submerso. Até passantes na rua tem rostos com expressão e podem oferece reações. Há mais de mil opções de customização para os carros do jogo, entre pintura, rodas e acessórios.

Assim como já aconteceu em edições passadas, o novo GTA também deve ser motivo de polêmica. O jogo já foi acusado de conter tortura, nudez, uso de maconha e cocaína e “um breve momento de necrofilia”, de acordo com autoridades de classificação etária para jogos na Europa e EUA.

A série GTA já vendeu 117 milhões de unidades até agora. Analistas preveem que a nova versão deve render mais que o US$ 1 bilhão de faturamento do GTA IV, de 2008, alcançando vendas de 20 milhões de jogos.