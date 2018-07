FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A polícia de Amsterdã prendeu quatro motoristas ligados ao aplicativo Uber no último domingo, acusando-os de oferecer serviços de táxi de forma ilegal. Cada um dos quatro motoristas foi multado em € 4,2 mil (cerca de R$ 12,7 mil).

“Eles foram multados e presos porque é ilegal oferecer esse tipo de serviço sem a permissão válida”, disse Yeter Atmaca, porta-voz do Ministério de Meio Ambiente e Infraestrutura. A prisão acontece no momento em que o Uber tenta se expandir na Europa. Nas principais capitais da Europa, uma licença para dirigir um táxi pode custar até € 200 mil euros — valor que não é pago pelos motoristas do aplicativo, avaliado hoje em US$ 18 bilhões.

“A ação da polícia de Amsterdã é despropositada e desproporcional”, declarou a empresa em comunicado à imprensa na segunda-feira. “Estamos em contato sempre com as autoridades locais para mostrar como o Uber funciona e seu impacto na mobilidade urbana”.

Os motoristas presos em Amsterdã foram descobertos após uma inspeção do Ministério: quatro funcionários da entidade fingiram ser passageiros. Caso voltem a dirigir pelo Uber, cada motorista pode ser multado em até € 10 mil.