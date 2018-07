??? Após ataques a Infraero, Governo, Receita Federal e IBGE, PF passa a investigar hackers brasileiros

BRASÍLIA – A Polícia Federal está investigando os ataques de hackers que estão atingindo diversos sites do governo federal e de instituições ligadas à União. A onda de invasões começou na última quarta-feira e já afetou os sites da Presidência da República, Receita Federal, Petrobrás e IBGE. Até agora, no entanto, nenhuma informação foi divulgada pela PF.

No início da tarde de hoje, o site da Infraero também saiu do ar, mas a assessoria de imprensa do órgão disse que a interrupção ocorreu por causa de uma manutenção preventiva e negou ataque virtual.

Na Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) está estudando os ataques, mas nenhuma medida adicional de segurança foi adotada. Oficialmente, entretanto, o Palácio do Planalto não fala sobre o assunto.

A interpretação na Presidência é que a intenção dos hackers é apenas chamar a atenção. Por isso, a determinação é não dar mais publicidade que o necessário para os ataques.

/ Lisandra Paraguassú (AE)

