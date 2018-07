A sexta-feira no pavilhão da Campus Party será tomada pelo fervor do ano eleitoral na política. É esperada a presença dos presidenciáveis, a senadora Marina Silva (PV), ex-ministra do Meio Ambiente e a ministra da Casa Civil Dilma Roussef (PT), que devem percorrer os corredores da festa tecnológica. Dilma ainda deverá se encontrar com Lawrence Lessig, um dos idealizadores do Creative Commons e autor de livros como Cultura Livre e Remix. A participação governador de São Paulo José Serra (PSDB), outro provável candidato à presidência em 2010 e um dos políticos mais seguidos no Twitter, não está confirmada.

Já no mundo da tecnologia, Lawrence Lessig irá fazer uma palestra sobre o futuro da troca de arquivos na internet. Federico Casalengo, diretor do Mobile Experience Lab, do Massachussets Institute of Technologies (MIT) faz uma videoconferência para apresentar projetos que envolvem a mobilidade. Outra palestra, sobre o futuro dos blogs e mídias, vai reunir empreendedores brasileiros da internet: Jonny Ken (criador do migre.me), Luis Leão (SMS2BLOG, um serviço de atualização do Twitter por mensagem de texto), Rodolfo Sikora Gengibre.com.br) e Marco Gomes Boo-box.com). Para completar, Aline Gomes (@lini), Alê Felix Naonaopara.com.br), Fausto Salvadori Filho Botecosujo.com) e Rodolfo Castrezana Omedi.net) apimentam a discussão sobre pornografia na internet.

Na quinta-feira campuseiros fizeram o movimento Lingerie Day, para atrair mais mulheres para o evento. Um orelhão VoIP formava filas para ligar de graça. Blogueiros policiais marcaram presença. Um flashmob agitou a madrugada. Os participantes continuaram enfrentando o cheiro de diesel. Um jardim robótico feito por estudante da Unesp. E, por fim, a experiência de um repórter não-geek na Campus Party.

Abaixo, a agenda oficial com os destaques do dia:

9h30 – Oficina de produção musical de baixo custo

Nesta oficina será abordado o processo de gravação (captação) e edição de áudio com software livre. Serão apresentados conceitos que envolvem a produção de conteúdos abertos com uso de ferramentas livres e será feita demostração prática do processo de produção. A oficina será ministrada por Cristiano Scabello, que trabalha com pesquisa, produção, criação musical e usa software livre desde meados de 2004. Palestrante: Cristiano Scabello

10h – Liberte seu desktop com Ubuntu

Paulo Christiano e Alexsandro Cardoso Esta palestra, objetiva sanar a falta de conhecimento existente em relação ao Gnu/Linux na área de Desktop, ou seja, seu uso no dia a dia. Nesta palestra é demonstrado que, hoje é uma opção acessível e completa para o usuário final.

11h – Projetos de pesquisa e desenvolvimento em TV digital

12h-Transparência pública

Vagner Diniz, gerente, W3C Escritório Brasil O governo eletrônico (e-gov) tem sido uma promessa de que a administração pública abra as suas portas para os cidadãos, oferecendo mais e melhores serviços, disponibilizando informações de uma maneira compreensível e criando mais capacidades operacionais internas e externas. No entanto, a promessa e os avanços têm sido lentos diante das possibilidades. Novas tecnologias e novos conceitos podem facilitar imensamente que o e-governo se realize plenamente. Dados Governamentais Abertos (Open Government Data) é a disponibilização dos dados governamentais em sua forma bruta para serem reutilizados pela sociedade. Essa apresentação é na verdade um grande debate sobre como podemos avançar já na transparência pública e na oferta de novos serviços aos cidadãos utilizandos dados governamentais abertos. Vamos mostrar as potencialidades e apresentar algumas aplicações já em uso como o /Legisdados /e o /SACSP /em São Paulo, o /FixMyStreet/ no Reino Unido e o /Apps for Democracy/ nos Estados Unidos.

13h – Desafios da mobilidade virtual

Como a mobilidade virtual interfere nas pessoas, lugares e na informação? A GTE , área de Gestão de Tecnologia em Educação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, conecta Cambridge a São Paulo por videoconferência e traz para a Campus Party o pesquisador Federico Casalegno, diretor do Laboratório de Experiência em Mobilidade do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachussetts. Participam do debate Rogério da Costa, professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica e do Departamento de Ciências da Computação da PUC-SP; Luis Fernando Guggenberger, do projeto Rede Vivo Educação, da operadora Vivo; e blogueiros convidados.

14h – Programando o futuro dos blogs e mídias

Reunir programadores e designers responsáveis pela criação de novas ferramentas e plug-ins para blogs e redes sociais, para uma discussão acerca de novas tendências. MODERADOR: Manoel Lemos - http://manoellemos.com/ PARTICIPANTES: Luís Leão - http://sms.blog.br/ Rodolfo Sikora - http://www.gengibre.com.br/ Marco Gomes - http://boo-box.com/ Jonny Ken - http://migre.me

14h -Direitos Humanos

Direitos Humanos e sociedade em rede Participantes: Ministro Paulo Vannuchi (Ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República) Orlando César (Consultor da Vice-Presidência de Tecnologia da Informação da CAIXA) Sérgio Ephim Mindlin (Diretor Presidente da Fundação Telefônica) José Gregori (Secretário Especial dos Direitos Humanos da Cidade de São Paulo)

15h30 – Fotografia e celular

Celular com câmera todo mundo tem, mas o fotógrafo Murilo Medina vai ensinar como usar esse pequeno objeto que está sempre ao alcance da mão para fazer melhores fotos, num workshop dividido em duas partes. Você vai entender o processo de captura de imagens, das diferenças técnicas para outras câmeras, mas também como compartilhar suas fotos usando Bluetooth, internet e softwares de edição online e gratuitos. Vai explicar também o que é preciso para imprimir suas fotos sem sair de casa. E, de brinde, como organizar seus back-ups para não se perder!

15h45 – Is internet for porn?

Sexo, por mais que queiram afirmar o contrário, permanece sendo o assunto mais buscado na rede. Literatura erótica, a defesa das causas GLS, educação sexual: como blogs e mídias sociais lidam com um assunto tão comum, mas que ainda assim permanece sendo um tabu para uma expressiva parcela da sociedade? MODERADOR: Gustavo Gitti - http://nao2nao1.com.br/ PARTICIPANTES: Aline Gomes - http://twitter.com/lini Alê Felix - http://www.naonaopara.com.br/ Fausto Salvadori Filho - http://www.botecosujo.com/ Rodolfo Castrezana - http://omedi.net

16h – Direitos Humanos na internet

Direitos Humanos na Internet Participantes: Erasto Fortes Mendonça (Coordenador Geral de Educação em Direitos Humanos) Leila Paiva (Subsecretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente) Talita Montiel (Projeto Redeca) Anderson Marques (Mob Mob – Projeto Alerta 199)

17h -Campeões mundiais de modding

Bate-Papo com os Modders/Campuseiros vencedores do Campeonato Mundial de Modding. Conheça a saga, as dificuldades, a sensação da vitória e como o modding modificou suas vidas

17h – Barulho Lab

O lançamento e a apresentação do BarulhoLab serão realizados durante a Campus. O projeto pretende dar vazão e publicidade a iniciativas artísticas e culturais que possam circular livremente pela rede mundial de computadores. Com foco na música independente, a iniciativa disponibiliza um site na internet e um estúdio de gravação. O espaço virtual funcionará de forma similar a uma rede de relacionamentos, onde o internauta poderá acessar o perfil dos artistas, ver vídeos, deixar recados em um mural, além de ouvir e fazer o download das músicas disponíveis. Palestrante: Coletivo Digital

19h – O futuro das redes de compartilhamento

Lawrence Lessig, um dos fundadores do Creative Commons, professor na faculdade de direito de Stanford e um dos maiores defensores dos licenciamentos livres para a distribuição de bens culturais, à produção de trabalhos derivados (criminalizadas pelas leis atuais), e do fair use. Na sua palestra falará sobre o futuro do compartilhamento nas redes digitais.

