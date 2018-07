Parlamentar acredita que chat do BlackBerry ajudou a onda de violência; RIM diz que vai cooperar com polícia e tem site hackeado

LONDRES/TORONTO – Um membro do Parlamento britânico pediu a suspensão do serviço de mensagens instantâneas de smartphones da marca BlackBerry após manifestantes usarem a ferramenta para se mobilizar em Londres e outras cidades da Grã-Bretanha.

David Lammy, representante de Tottenham no Parlamento, local onde começaram os piores protestos em décadas no sábado, pediu no Twitter e na rádio BBC que a fabricante do BlackBerry, Research in Motion, suspenda o serviço BlackBerry Messenger (BBM).

Bombeiros avaliam o estrago feito pelo fogo em casas e lojas no bairro de Battersea. FOTO: Matt Dunham/AP

“Essa é uma das razões pelas quais criminosos sem táticas sofisticadas estão superando uma força policial sofisticada”, escreveu ele no Twitter. “O BBM é diferente pois as mensagens são encriptadas e a polícia não pode acessá-las”.

As ondas de violência, durante as quais lojas estão sendo vandalizadas e carros e prédios incendiados, se espalharam para a segunda maior cidade da Grã-Bretanha, Birmingham, e outros centros urbanos.

Políticos e a polícia culpam criminosos e baderneiros, mas alguns comentaristas e moradores afirmam que a origem da revolta se deve à irritação com as dificuldades econômicas em uma cidade onde as perspectivas para muitos jovens são obscuras.

Muitos dos manifestantes preferem o BlackBerry Messenger ao Twitter e outras mídias sociais porque as mensagens são encriptadas e privadas, mas o serviço é amplamente usado e as mensagens podem ser enviadas com facilidade para grupos.

A Research In Motion afirmou em um comunicado na segunda-feira, 8: “Como em todos os mercados ao redor do mundo nos quais o BlackBerry está disponível, cooperamos com provedoras de serviços de telecomunicações, a polícia e autoridades de órgãos regulatórios”. Mas a companhia se recusou a dizer se cederia registros de conversas ou detalhes de usuários à polícia.

O blog Inside BlackBerry, da Research In Motion, foi hackeado nesta terça-feira, 9, por um grupo batizado de Teampoision. O grupo publicou um alerta para que a companhia não coopere com a polícia.

“Vocês NÃO ajudarão a polícia britânica, pois, se o fizerem, membros inocentes do público que estavam no lugar errado, na hora errada, e possuíam um BlackBerry serão acusados sem motivo”, afirmou a publicação. ”Se vocês ajudarem a polícia (…) irão se arrepender, temos acesso à sua base de dados, que inclui informações sobre funcionários como endereços, nomes, telefones. Se vocês ajudarem a polícia, IREMOS tornar as informações públicas e repassá-las para manifestantes”, acrescentou o texto.

