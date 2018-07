Onda de protestos online teria motivado pelo menos 18 senadores a retirarem apoio ao polêmico projeto de lei antipirataria

LUZ NO CONGRESSO DOS EUA?

WASHINGTON – Um dia depois que Wikipedia, Google, Yahoo!, Facebook e outras empresas se uniram em um protesto contra a lei antipirataria dos Estados Unidos, pelo menos 18 legisladores do país abandonaram nesta quinta-feira o projeto de lei de regulação da internet, informou a imprensa.

De acordo com a publicação digital “Ars Technica”, até esta manhã pelo menos 18 senadores, em sua maioria republicanos e alguns deles promovedores do projeto de lei conhecido como Sopa, se afastaram da iniciativa que na quarta causou um “blecaute” na internet.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

O canal “MSNBC” informou que o senador Roy Blunt, republicano do Missouri, retirou seu apoio seguindo os passos do também republicano Marco Rubio, da Flórida.

O projeto de lei tem o apoio da indústria do cinema e da música, com o argumento de que se busca uma proteção dos direitos autorais e de propriedade intelectual. Estas indústrias querem que o Google e outros serviços de internet bloqueiem os sites onde são distribuídos filmes, músicas e outros bens pirateados.

As empresas da internet sustentam que a legislação promove a censura, altera a operacionalidade da internet e prejudica sua capacidade para a inovação.

O governo do presidente Barack Obama expressou na semana passada sua oposição a qualquer legislação que imponha censuras à internet.

O fato de a maioria dos legisladores que retiraram o apoio à iniciativa serem republicanos surpreendeu bastante, já que os assuntos relacionados aos direitos autorais, tradicionalmente, são considerados um assunto livre de partidarismos.

Antes do protesto virtual desta quarta, a iniciativa tinha 16 apoiadores republicanos e 23 democratas. Até esta manhã já perdeu pelo menos um quarto do respaldo republicano, enquanto apenas um democrata, Ben Cardin, de Maryland, retirou seu apoio.

Mas o deputado Lamar Smith, autor da Sopa, prometeu voltar à carga em fevereiro:

“Estou comprometido a continuar trabalhando com meus colegas na Câmara e no Senado para encaminhar um projeto suprapartidário à Casa Brana que salva empregos americanos e protege a propriedade intelectual.”

/ EFE (com Redação Link)