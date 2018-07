Entre as mais de 6 mil atualizações dos perfis no Twitter dos congressistas, 80% foram incluídas em duas categorias: links para notícias e notas à imprensa já divulgadas pela maior parte dos portais noticiosos; e atualizações sobre o cotidiano dos políticos, como viagens ou idas ao supermercado. Apenas 7% das mensagens se direcionavam diretamente a outras pessoas no Twitter, o que demontra a falta de interação com os cidadãos.

De acordo com o jornal, o estudo tenta determinar se as redes sociais e, principalmente, o Twitter, realmente abriram um novo diálogo entre os líderes eleitos e o público.

Aqui no Link temos uma lista atualizada dos perfis dos políticos brasileiros. Você que acompanha as atualizações deles, acha que o estudo dos EUA também vale para cá?