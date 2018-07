Pelas ruas da Polônia, manifestantes protestaram contra a adesão no país ao acordo que prevê um padrão internacional para copyright

Jovem protesta na Polônia contra o Acta. País prometeu assinar a lei na quinta. FOTO: Alik Keplicz/AP

SÃO PAULO – Poloneses saíram às ruas nesta terça-feira, 24, contra a assinatura do acordo internacional antipirataria – batizado de Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – pelo país. Em outubro de 2011, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Japão, Marrocos, Cingapura, Austrália e Nova Zelândia já haviam assinado o documento que estipula regras sobre direitos autorais a serem seguidas mundialmente. México e países da União Europeia poderão ser signatários até maio de 2013.

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk garante que o país fará parte do acordo na quinta-feira, quando o documento deverá ser assinado em Tóquio, no Japão. “Não haverá concessões à chantagem brutal”, afirmou Tusk em entrevista.

Nas ruas, manifestantes com adesivos tapando a boca, máscaras símbolo do grupo hacker Anonymous e cartazes protestavam em frente a um escritório da União Europeia. O Acta, diferente do Sopa e do Pipa, almeja aplicar os padrões em plano internacional.

Segundo a Associated Press, desde domingo, alguns sites locais estão fora do devido a ações hacker.

