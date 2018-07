O TERROR. No tumblr dos turmblrs, o FuckYeahDementia

Se, por outro lado, você está tão acostumado ao constante zombetear das torcidas a ponto de ter crises de abstinência no longo intervalo entre o jogo das 15h30 e o das 8h30 do dia seguinte, calma. Basta entrar em Vuvuzela.fm, rádio online que transmite, 24 horas por dia, o abelhudo som dessas cornetas. Isso sem falar no Vuvuzela-time.co.uk, que ‘vuvuzeliza’ qualquer site. Basta escrever o endereço da página em questão no campo indicado.

A rede britânica BBC disse que ia filtrá-las de suas transmissões, a Fifa pensou em proibir, há quem reclame que não é possível ouvir os cantos da torcida por conta da sólida massa sonora. Com ou sem vuvuzela, é fato que o cornetão virou a mania da Copa, com twitter próprio, o @Vuvuzelaa, que twitta assim: “PÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN”, e até emoticon próprio; =======<() (sinal de igual várias vezes, sinal de menor, abre e fecha parênteses). Isso sem falar nas fotomontagens, nos gifs animados, nos Tumblrs…