De acordo com uma pesquisa recente da HP Labs, a popularidade na internet está mais relacionada à sua influência do que ao número de pessoas que te seguem. E a influência é medida pela disposição dos seus seguidores em repassar (ou não) o conteúdo que você compartilha – no Twitter, no Facebook ou onde for.

“Há muita passividade nas redes sociais”, explica o pesquisador da HP Bernardo Huberman. É assim que ele esclarece como alguém com poucos seguidores pode ser mais influente do que alguém com muitos – basta que esses poucos repassem mais o conteúdo.

Ainda segundo o estudo, “a correlação entre popularidade e influência é mais fraca do que se esperava. Isso é um reflexo do fato que para a informação se espalhar por uma rede social, os indivíduos precisam eviá-las para outros membros, tendo então que se engajar ativamente (não apenas ler passivamente e interromper a ação aí).”

O relatório completo está disponível no Scribd. No vídeo abaixo, o pesquisador da HP Labs fala mais sobre o estudo: