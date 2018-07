Biologia sintética pode sair dos laboratórios e universidades para as ‘garagens’ e revolucionar o mundo como a internet fez

SÃO PAULO – Em breve, a barreira financeira que impede os projetos de biologia sintética de serem realizados deve cair, facilitando novos estudos na área. A mistura entre engenharia e biologia para a construção de novas funções e sistemas biológicos é uma das áreas mais promissoras para a inovação tecnológica. A opinião é de Carlos Hotta, cientista e professor da Universidade de São Paulo, no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química, que esteve na Campus Party nesta terça-feira, 29, para uma palestra sobre bioengenharia.

Trabalhos na área já são feitos em universidades e laboratórios do mundo para construir melhorias que atendem nos campos de alimentação, saúde ou meio ambiente. ”É gerar organismos com aplicações tecnológicas”, explica Hotta. O professor compara essa futura revolução com as mudanças que transformaram os antigos computadores de válvulas em computadores pessoais com microprocessadores. “Das universidade para o povo. O mesmo aconteceu com a internet.”

Na analogia, é como se programadores do futuro, em vez de alterar softwares e hardwares, trabalhassem com sequências genéticas para modificar células. As pesquisas científicas nessa área podem ficar tão populares como os computadores pessoais.

“Hoje a manipulação de DNA está restrita, mas não vai ser assim”, Hotta. O cientista cita movimentos que estão fazendo o trabalho para reduzir os custos dos laboratórios para chegar ao uso amador. Isso pode ser feito com equipamentos construídos com impressora 3D ou financiados coletivamente por plataformas de crowdfunding.

Para o professor, todas as soluções criadas dessa maneira podem sofrer preconceitos, mas podem ser respeitados pela comunidade cientifica se tiverem consistência.

A segurança, obviamente é uma preocupação grande, já que as ferramentas ficaram muito baratas. O professor da USP lembra que cientistas norte-americanos conseguiram aumentar a potência do H1N1 em um laboratório de alta segurança. ”Se as sequências modificadas fossem divulgadas seria perigoso, já que seria relativamente simples aplicar eles”, diz.

