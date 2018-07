Memória. Cartaz em prédio de Moscou fez homenagem ao ex-CEO da Apple na semana passada. FOTO: DENIS SINYAKOV/REUTERS

Biografia lançada nesta segunda-feira revela detalhes do tratamento do fundador da Apple

Detalhes da biografia de Steve Jobs, que começa a ser vendida hoje – inclusive no Brasil –, foram revelados no fim da semana passada. Segundo o livro, Jobs adiou a cirurgia por nove meses depois de descobrir que tinha um tumor neuroendócrino em outubro de 2003. Ele preferiu adotar tratamentos alternativos, como dieta vegetariana, acupuntura, sucos e remédios a base de ervas de acordo com reportagens do New York Times e da agência de notícias Associated Press.

O fundador da Apple teria até encontrado alguns tratamentos pela internet e chegou a consultar um médium. “Eu não queria que eles abrissem meu corpo, então tentei ver se outras coisas funcionariam”, disse Jobs ao autor do livro Walter Isaacson. Amigos e familiares tentaram convencer-lhe de que as alternativas não eram o melhor forma de curar a doença. Depois que decidiu fazer a cirurgia, realizada em julho de 2004, Jobs se tornou um especialista e procurou entender cada detalhe do tratamento.

Poucos meses depois de tirar uma licença médica da Apple em janeiro, Jobs queria se despedir de conhecidos e recebeu a vista do fundador da Microsoft e antigo rival, Bill Gates, em maio, para uma conversa que durou mais de três horas.

“Bill é basicamente sem imaginação e nunca inventou nada, e por isso eu acho que ele está mais confortável agora com a filantropia do que com a tecnologia”, Jobs disse ao autor, segundo o site Huffington Post.

A biografia cita a reação de Jobs à crescente concorrência da Apple com o Google, que hoje briga com o iPhone O autor escreve que Jobs considerava o Google um “grande ladrão”. Ele disse que usaria todas suas últimas forças “cada centavo dos US$ 40 bilhões que a Apple tem no banco para corrigir isso”. “Vou destruir o Android porque é um produto roubado. Estou disposto a criar uma guerra termonuclear.”

