Nós já falamos aqui no Link que a geolocalização é a principal tendência da internet neste ano. Com a web à mão em celulares e notebooks, são muito úteis as ferramentas para encontrar lugares e amigos que estejam por perto ou para dividir com todos as coordenadas de onde você está no momento.

Mas, além de facilitar a nossa vida, a geolocalização também pode facilitar a vida dos bandidos. O PleaseRobMe.com (Por favor, me roube) questiona se as pessoas sabem que, ao compartilhar a informação de onde elas estão com o mundo, podem também estar colocando em risco a própria segurança – e a de amigos, ao compartilhar informações sobre a localização alheia.

O site lista várias pessoas que acabaram de informar onde estão pelo Twitter e Foursquare. Após twittar sobre sua localização, elas recebem um reply: “ei, fulano, você sabia que o mundo inteiro pode ver sua localização através do Twitter?”.

O PleaseRobMe, como o nome diz, ainda tira sarro: chama os relatos de quem saiu de casa como “novas oportunidades” e “casas recentemente vazias”. Dá para buscar as ‘oportunidades’ por nome de usuário no Twitter e também pela cidade.

Segundo os organizadores do site, o perigo de informar onde você está é simples: entrega que você não está em casa. Eles dizem que acreditam no potencial da geolocalização, mas defendem que os usuários precisam ter mais consciência do perigo que a tecnologia representa. E você, o que acha?