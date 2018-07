A imagem é bonita e curiosa, mas mais interessante se usada para dar pistas dos hábitos mais frequentes no uso do computador. Como no exemplo abaixo, onde a movimentação constante ao longo da barra de abas do navegador fica bem perceptível:

O resultado é tão claro que dá até para sacar em que área da página fica o joguinho Bejeweled no Facebook:

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no site oficial, e ainda é possível fazer pequenas alterações no resultado final, como usar um printscreen no fundo da imagem, ou eliminar os pontos de repouso do ponteiro do mouse.