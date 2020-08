Android A mudança é para evitar fraudes e possíveis roubos de dados por aplicativos suspeitos

Prestes a ser lançado, o Android 11 ainda passa por modificações e a última atualização do Google no sistema operacional diz respeito ao uso de câmeras. Na nova versão, alguns aplicativos que usam a câmera não poderão utilizar os próprios recursos e terão que funcionar com a câmera padrão do celular. A mudança é para evitar fraudes e possíveis roubos de dados por aplicativos suspeitos.

A atualização não vai atingir aplicativos como Instagram, Twitter e Facebook, que usam configurações de câmera, mas apps como o OpenCamera, que regula funções de fotografia como cores, estabilizador de imagem e resolução de fotos, não vão abrir automaticamente em algumas plataformas.

“[Nós] acreditamos que é a escolha certa para proteger a privacidade e a segurança de nossos usuários”, afirmou a equipe de engenharia do Android em 17 de agosto.

A decisão foi tomada porque, segundo o Google, os aplicativos de câmera não tem acesso apenas às imagens, mas também à outros dados como geolocalização, e podem ser portas para roubo de dados de usuários.