Por que as coisas não mudam? Lawrence Lessig e a corrupção institucional

Lawrence Lessig foi professor de direito da Universidade de Stanford (atualmente, no entanto, conduz suas pesquisas em Harvard), criador da licença Creative Commons, e uma das maiores autoridades no mundo em direitos autorais na era digital. Autor de livros seminais sobre o momento que testemunhamos, como ‘Cultura Livre’ e ‘Remix’ (inédito no Brasil). Para ele, e inúmeros outros estudiosos, as leis de direitos autorais estão desatualizadas e precisam ser mudadas. E mais: os argumentos que sustentariam essa mudança já estão claros.

24/11/2009 | 18h20