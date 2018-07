O que um caderno de tecnologia tem a ver com bichos fofinhos?

Foto: Buzzfeed

“Nhom” é um ruído feito pelos seres humanos do sexo feminino sempre que avistam alguma imagem de algo que lhes remeta a sensação de carinho ou afeto, especialmente quando confrontadas com cenas de bichos filhotes fazendo alguma careta, olhar ou brincadeira que desperte um misto de instinto materno com saudades da infância. Seres humanos do sexo masculino não estão imunes a esta demonstração de coração mole, mas grande parte deste grupo prefere sorrir ou apenas comentar que entende o motivo dos gemidos derretidos das mulheres. No fundo, também dizem “nhom”, mas preferem manter sua postura inabalável de macho alfa.

Este gemido de carinho é o nome do novo blog do Link. E já que na matéria de capa da edição desta semana, a editora-assistente do caderno Heloísa Lupinacci tenta desvendar os mistérios da dominação felina na internet, aproveitamos a deixa para lançar mais um repositório de posts cuja intenção é menos informar do que afofar. O blog Nhom é dedicado a fotos e vídeos de animais na internet, sucesso que pode ser resumido no fenômeno dos LOLcats: imagens de gatos com legendas escritas com erros de digitação e fonética (como se o próprio gato da foto estivesse falando aquilo).

No início de seu novo livro, Cognitive Surplus – Creativity and Generosity in a Connected Age (Excedente Cognitivo – Criatividade e Generosidade em uma Era Conectada, sem previsão de lançamento no Brasil), o professor Clay Shirky cita os LOLcats como o exemplo mais básico e rasteiro da internet colaborativa. Mais do que simplesmente contar uma piada, estas fotos engraçadinhas convidam quem as vê a criar suas próprias fotos engraçadinhas. Não é preciso ter um humor sagaz, ter conhecimentos de Photoshop nem sequer ter um bicho em casa. Os LOLcats são a versão pueril e básica do mesmo sentimento que faz as pessoas atualizar a Wikipedia ou se engajar em uma campanha (cívica, publicitária ou política, tanto faz) na internet.

Publicar vídeos de nossos bichos de estimação online – ou pelo menos os momentos mais fofos, tolos ou idiotas – faz parte do nosso ímpeto de estar em redes sociais e de nos tornamos acessíveis via internet (seja criando seu próprio site ou uma conta de e-mail). E assistir a estes mesmos vídeos e ver estas fotos é o outro lado deste mesmo tipo de sentimento. Não é evasão de privacidade versus voyeurismo stalker – e sim a boa e velha vontade de nos sociabilizarmos. “Ver imagens bonitinhas aumenta o cuidado comportamental”, diz o título do estudo dos cientistas Gary D. Sherman, Jonathan Haidt, e James A. Coan da Universidade da Virginia (veja aqui o PDF), realizado no ano passado. Se você chegou até aqui neste texto, bem sabe o que um vídeo de um gatinho abrindo os braços pode fazer em um dia estressado de trabalho.

Mas o motivo do blog Nhom existir não é ser uma válvula de escape para momentos de fofura – e sim o fato de ver e assistir a vídeos e fotos de animais engraçados ou fazendo manha são a forma mais básica de nos mantermos contatos uns com os outros online. E se parece irônico o fato de usarmos animais para seguirmos conectados, pense de novo – e perceba o quanto essa ironia ficou demodê.