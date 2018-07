Canal de humor do Youtube lança aplicativo para o sistema iOS

SÃO PAULO – O canal de humor Porta dos Fundos ainda não cedeu aos convites de migrar para televisão, mas segue criando novos espaços para disponibilizar seus vídeos. O novo alvo? Tablets e smartphones. O grupo lançou um aplicativo gratuito para o sistema iOS para facilitar o acesso ao acervo já disponível no YoTtube.

—-

O app é simples. Basicamente uma lista com todos os esquetes já publicados. É possível compartilhar e favoritar os vídeos – com opção de criar uma lista apenas com seus favoritos. Se desejar, dá para ativar um recurso que avisa quando um novo vídeo está no app.

Colocando o celular de ponta cabeça a lista de vídeos passar a ser canal com vídeos de making of : o Fundos da Porta.

Por enquanto o aplicativo está disponível apenas para iOS, mas o grupo afirma em sua página no Facebook que a versão para Android chega em breve.

