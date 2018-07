Barret Brown participava de um chat em vídeo quando a polícia entrou em sua casa

Por Vinícius Félix

O autoproclamado porta-voz do Anonymous, Barret Brown, foi detido pelo FBI na quarta-feira, 12. Detalhe: a prisão foi registrada ao vivo. Brown participava de uma conversa no Tinychat com uma mulher que seria sua namorada e outras pessoas não identificadas.

—-

No vídeo é possível escutar os barulhos da chegada da polícia na casa. Embora Brown tenha fechado sua câmera, o áudio foi gravado – é possível escutar a movimentação da polícia e os gritos de Brown:

Procurado pela Wired, um porta-voz do condado de Denver confirmou a invasão na casa de Brown e sua prisão. Hoje de manhã ele foi transferido para um lugar não informado.

A ação acontece após um ataque do porta-voz a um agente do FBI. Brown havia postado ontem um vídeo em sua conta no Youtube onde comentava sobre seu uso de drogas e sobre uma retaliação que faria com o agente do FBI Robert Smith, após ele ter descoberto que sua mãe está sob investigação da procuradoria distrital dos EUA. No vídeo ele chega a afirmar: “Quando digo que sua vida acabou, não estou dizendo que vou matar ele, mas vou arruinar a sua vida”.

O FBI não comentou o assunto.