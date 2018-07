Porto de Galinhas dá férias a blogueiros em ação de marketing viral

A prefeitura de Ipojuca, em Pernambuco, contratou uma agência de mídias sociais para a “maior ação turístico-blogueira” já feita no País. Na promoçao Porto Cai Na Rede, 40 blogueiros foram convidados para passar 4 dias, com tudo pago, em Porto de Galinhas. Outras cinco pessoas foram sorteadas para participar da viagem, que acontece do dia 30 de setembro a 4 de outubro.

23/09/2009 | 18h24

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo