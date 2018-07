Depois do início da fila desde as 6h de hoje, os portões da Campus Party acabam de ser abertos. Uma aglomeração de jovens com computadores e malas de viagem, além de colchões e caixas de isopor, se formou com maior intensidade a partir das 11h.

O processo de entrada deve ser demorado, pois a fila está lenta. Os participantes precisam retirar a credencial e cadastrar os equipamentos que trouxeram, por motivos de segurança. O primeiro andar, onde os computadores dos cerca de três mil participantes devem ser montados, ainda está vazio. Só um micro ou outro.

O evento começa para valer mesmo à meia-noite de hoje, com abertura feita pelo robô Quasi e uma escola de samba.