A Portugal Telecom anunciou nesta segunda-feira que acertou a compra da empresa brasileira de tecnologia da informação (TI) GPTI em uma transação que faz parte de estratégia da empresa em reforçar a presença no país.

A Portugal Telecom não informou o valor da operação. A empresa divulgou apenas que sua empresa de central de relacionamento no Brasil, Dedic, vai emitir ações para os atuais acionistas da GPTI, que assumirão participação de 12,5 por cento na unidade.

A GPTI tem dívida de cerca de 80 milhões de reais, informou a Portugal Telecom em comunicado.

“Essa aquisição faz parte da estratégia da Portugal Telecom de consolidar e reforçar sua presença no Brasil e investir em ativos onde a companhia pode criar valor, complementando seu portfólio atual”, divulgou a companhia portuguesa, que no Brasil também controla a operadora celular Vivo em conjunto com a Telefónica.

A Portugal Telecom informou que vai integrar a GPTI na Dedic, criando uma fornecedora de serviços integrados de TI focada principalmente no setor de telecomunicações.