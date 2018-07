Smartphones com Android 4.0 chegam na segunda quinzena de novembro; linha Ypy de tablets ganha versões de 7 e 9,7 polegadas

SÃO PAULO - A fabricante brasileira de computadores Positivo Informática anunciou nesta segunda-feira, 29, sua entrada no mercado dos smartphones, além de novas versões de sua linha de tablets. A grande novidade é a linha de smartphones Ypy, com três aparelhos rodando o sistema Android, além de dois celulares mais simples, numa categoria chamada de “messaging phones”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Smartphone Ypy, da Positivo, com Android 4.0. FOTO: Divulgação

O destaque da linha é o Ypy S400, com tela multitoque de 4 polegadas, Android 4.0, câmera traseira de 5 megapixels e câmera frontal VGA. O modelo pesa 132 gramas, tem memória RAM de 4 GB e cartão micro SD com capacidade para até 8 GB de armazenamento. O preço sugerido é R$ 749.

O Ypy S350, de 3,5 polegadas, é o mais barato da linha e possui memória de 512 MB, cartão micro SD de 2 GB e câmera traseira de 3 megapixels. O produto pesa 115 gramas e custará R$ 459. Já o Ypy S350 Colors possui cartão micro SD de 4GB e conta com duas tampas coloridas extras, pelo preço sugerido de R$ 499. Os aparelhos chegam ao mercado a partir da segunda quinzena de novembro.

Mais simples. A empresa também apresentou celulares mais simples, que chama de “messaging phones”, que permitem uso de até três chips para o acessar a internet, as redes sociais e trocar mensagens instantâneas, mas sem conexão 3G.

Os aparelhos P200 e P201 chegam às lojas com preço sugerido de R$ 269, com telas de 2,31 polegadas, cartão SD de 2 GB, TV analógica, câmera de 3 megapixels, conexões Wi-Fi, EDGE e Bluetooth. Já os modelos P100 e P101 também possuem o mesmo tamanho de tela, mas menor resolução de câmera (1.3 megapixels), além de não possuir conexão Wi-Fi. O preço sugerido é de R$ 219.

Novos tablets: Ypy 7 e Ypy 10. FOTO: Divulgação

Tablets. A linha de tablets Ypy da fabricante também foi atualizada com dois novos modelos. Os tablets rodam Android 4.0 adaptado para o português e possuem mais de 80 aplicativos embarcados. Os dispositivos têm tela sensível ao toque, capacidade de armazenamento de 16 GB, com possibilidade de expansão de até 32 GB com cartão micro SD, câmeras frontal VGA e traseira de 2 megapixels, saídas mini HDMI e mini USB.

O Ypy 7, com tela de 7 polegadas, custará R$ 699 para a versão com Wi-Fi e de R$ 999 com conexão 3G. OYpy 10, com tela de 9,7 polegadas, custará R$ 999, com conexão Wi-Fi, e R$ 1.299 no modelo com Wi-Fi e 3G.

Os tablets já estão à venda.

Diversificação. O presidente da Positivo, Hélio Rotenberg, disse prever um aumento da participação da venda de smartphones e celulares sobre a receita consolidada. A Positivo está ingressando nesse mercado neste Natal . “Vão ter fatia significativa a partir de 2013″, disse o executivo, sem no entanto fornecer mais detalhes, durante entrevista de anúncio de lançamento de produtos para o próximo ano.

Segundo Rotenberg, a entrada no mercado de telefonia, assim como no mercado de tablets, em que ingressou em 2011, é um caminho “natural” de diversificação. Ele descartou, porém, analisar que um produto vá competir com o outro na preferência do consumidor. “Ainda há muito consumidor que está adquirindo o primeiro computador. A população segue comprando notebook e desktops”, afirmou.

O executivo disse ainda que a companhia vendeu aproximadamente 87,5 mil unidades de máquinas com o Windows 8 no varejo, entre a quinta-feira, 25, quando foi lançado o novo sistema, e o sábado, 27. “Estamos bem posicionados, com 80 modelos de PCs nas lojas com o Windows 8″, afirmou.

4G. Rotenberg também informou que está nos planos da empresa fabricar tablets e smartphones compatíveis com a tecnologia de 4G. “No momento certo, quando a infraestrutura de 4G estiver pronta, vamos ter (produtos)”, afirmou, durante a apresentação das novas linhas de produtos da empresa.

O presidente defendeu, contudo, que a desoneração de tributos para smartphones atinja as faixas de aparelhos compatíveis com o 4G. Estes aparelhos podem custar até R$ 2 mil. Na semana passada, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que a expectativa é de que os aparelhos até R$ 1 mil recebam a desoneração tributária.

Sobre esta desoneração, o presidente da Positivo disse que, por se tratar de uma medida provisória muito complexa, não sabe se será possível que os preços mais baixos já cheguem aos consumidores neste Natal.

/Com Agência Estado