A Positivo teve um desempenho recorde de vendas para um segundo trimestre, com alta de 8,3% no volume de PCs comercializados em relação ao mesmo período do ano passado.

A companhia, líder do setor no país, vendeu 479,2 mil computadores no segundo trimestre, fechando os primeiros seis meses do ano com vendas de 905 mil computadores, crescimento anual de 18,2%. Na comparação com o primeiro trimestre, as vendas de abril a junho foram 12,6% maiores.

No segundo trimestre, a Positivo teve vendas totais de 301 mil computadores de mesa, 178 mil notebooks e 13,7 mil netbooks.

A receita líquida da empresa no segundo trimestre foi de 591,5 milhões de reais, contra 516,3 milhões de reais no mesmo trimestre de 2009, um crescimento de 14,6%.

Da mesma forma como ocorreu no primeiro trimestre, a Positivo cita o crescimento em vendas para clientes de governo, que cresceram 41,3% contra um ano atrás e 17,5% sobre o primeiro trimestre, totalizando 128 mil computadores.

A estimativa é que sejam entregues para o mercado de governo mais de 350 mil PCs ainda neste ano, volume que já representa 140% das vendas para o segmento em 2009.

As vendas de PCs no varejo também bateram recorde para o trimestre, com 335 mil máquinas comercializadas, alta de 2% ante 2009.

“As perspectivas para o mercado de varejo são bastante promissoras. Segundo a última projeção para 2010, revisada pela IDC, o mercado de varejo brasileiro deverá registrar forte crescimento de 20,9% em relação a 2009, e a taxa de crescimento anual composta projetada entre 2010 e 2014 será de 16,2%”, informa a empresa em comunicado.

O setor corporativo comprou menos no segundo trimestre, tanto no comparativo trimestral como no anual, com as vendas para o segmento ficando em 16,2 mil unidades, quedas de 9,5% e de 31,2%, respectivamente.

/RODOLFO BARBOSA (REUTERS)