Uma juiza norte-americana removeu uma jurada de um julgamento na cidade de Detroit depois que a mulher publicou no Facebook que o acusado era culpado. O problema? O julgamento não tinha chegado ao fim.

A jurada Hadley Jons, moradora da cidade de Warren, ao norte de Detroit, terá de responder pela atitude quando retornar à corte na quinta-feira.

Jons, de 20 anos, era uma das juradas em um caso de resistência à prisão. Em 11 de agosto, um dia de folga antes do fim do julgamento, ela escreveu no Facebook que “vai ser divertido dizer para o réu que ele é culpado”.

A postagem foi descoberta pelo filho da advogada de defesa Saleema Sheikh. A juiza Diane Druzinski confrontou a jurada no dia seguinte e a substituiu por outro jurado.

“Você não tem ideia como isso é perturbador”, disse Druzinski ao jornal Macomb Daily.

A jurada não foi encontrada para comentar. Uma mensagem foi deixada em seu celular.

“Gostaria de vê-la presa por um tempo, nada muito longo, poucas horas ou uma noite”, disse a advogada Sheikh. “É o sistema do júri. As pessoas precisam entender a importância dele.”

O filho da advogada descobriu o comentário no Facebook enquanto procurava os nomes dos jurados na internet. Ele trabalha no escritório de advocacia de sua mãe. “Estou orgulhoso dele”, disse a advogada.

Sem a jurada, o júri considerou o acusado como culpado, mas não chegou a um acordo por uma acusação separada por mau comportamento.

