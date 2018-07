Lembra que ontem eu postei um elogio à comida da Campus Party? Pois é, os organizadores devem ter se empolgado com a aceitação da galera. Tanto que, desde os primeiros dias, o buffet conta com um mesmo prato: macarrão penne colorido, daqueles que criança adora.

No primeiro dia foi legal, no segundo também, mas no terceiro… É só descer para o refeitório, no térreo, que com certeza ele estará lá. Só muda o molho. Ontem, foi branco. Hoje no almoço, foi rosê. Agora na janta, pomorola, com pedaços de tomate.

Há, lógico, outras opções, como arroz e feijão e uma carninha (que agora está sendo racionada). Ô pessoal, vamos usar a criatividade. Se querem colocar macarrão sempre, que pelo menos variem. Pode ser um espaguete, um fuzili, etc, né?