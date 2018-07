O número superou em duas vezes as vendas do modelo anterior, o iPhone 4S

NOVA YORK – A Apple disse hoje que recebeu mais de 2 milhões de encomendas do iPhone 5 nas

primeiras 24 horas após começarem as pré-ordens de compra do smartphone, na sexta-feira. Há cerca de um ano, a versão anterior do aparelho, o iPhone 4S, atraiu o interesse de pouco mais de 1 milhão de consumidores no primeiro dia de encomendas.

—-

“A resposta dos consumidores ao iPhone 5 foi fenomenal”, disse Philip Schiller, vice-presidente sênior de marketing global da Apple, em comunicado de imprensa divulgado nesta segunda-feira.

A empresa de Cupertino (Califórnia) informou que a maioria das encomendas será entregue na próxima sexta-feira, quando o iPhone chegar às lojas nos EUA e outros oito países, mas parte delas só será atendida no mês que vem.

A Apple já havia dado um sinal da demanda pelo iPhone 5 no final da semana passada, quando a página na internet da empresa começou a adiar a entrega do novo aparelho apenas uma hora depois de começar a receber encomendas, indicando que o estoque inicial do smartphone já havia se esgotado.

O iPhone 5, lançado na última quarta-feira, é crítico para a continuidade do sucesso da Apple. O smartphone, o produto mais vendido da empresa, ajudou a Apple a se tornar a companhia mais valiosa do mundo e se transformou na base de sua estratégica para o setor de tecnologias móveis.

Nos EUA, a Apple está cobrando, em planos com contratos de dois anos, a partir de US$ 199,00 pelo iPhone 5, que traz uma tela maior que os antecessores, de 4 polegadas, e um processador mais veloz, além de ser mais fino e mais leve que os modelos anteriores. No Brasil, a previsão é que o iPhone só comece a ser vendido a partir de dezembro.

/Sergio Caldas (Agência Estado)

—-

