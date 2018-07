Encomendas antecipadas do iPhone 4, da Apple, superaram 200 mil unidades na China desde o início da pré-venda do aparelho no sábado, informou a operadora China Unicom, acrescentando que interrompeu os pedidos online em função da forte demanda.

Cerca de 60 mil consumidores compraram antecipadamente o smartphone por meio da China Unicom até o momento, segundo comunicado da operadora. Em 2009, a empresa levou aproximadamente seis semanas para vender 100 mil unidades do iPhone 3GS.

O iPhone 4 está sendo ofertado pela China Unicom por meio de um contrato de dois anos e também pelas lojas de varejo da Apple na China, o maior mercado mundial de telefonia celular, com mais de 800 milhões de usuários.

A China Unicom, que tem como rivais a China Mobile e a China Telecom, é a única distribuidora do iPhone naquele país. As vendas de versões anteriores do aparelho foram prejudicadas por preços altos.

/ REUTERS