Operadoras dos Estados Unidos já colocaram páginas especiais com contagem regressiva no ar; Apple também esclareceu dúvidas sobre o Touch ID

SÃO PAULO – Anunciado com furor na terça-feira, 10, o iPhone 5C já tem data marcada para a sua pré-venda. Ao menos nos EUA, onde as operadoras Verizon e Sprint já colocaram no ar páginas especiais para a operação, com contagem regressiva para esta sexta-feira, 13, a partir das 16 horas (horário de Brasília).

A pré-venda do iPhone 5C também valerá para consumidores na Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Porto Rico, Cingapura e Reino Unido. O iPhone 5S, pelo menos até agora, não teve pré-venda anunciada, e chegará ao mercado apenas no dia 20.

Touch ID

Em novo vídeo divulgado em seu site sobre o iPhone 5S, a Apple esclareceu dúvidas sobre o funcionamento de seu novo sistema de segurança baseado no uso das impressões digitais do usuário. Entretanto, ao contrário do que se pensou, o sistema não armazenará a imagem da impressão digital do dono do aparelho, mas sim capturará uma imagem desta.

O sistema do iPhone 5S transformará a imagem em dados criptografados e são estes dados que serão armazenados no smartphone. A mudança não impede que o iPhone seja hackeado, mas a Apple anunciou algumas contrapartidas para quem resolver utilizar o Touch ID: o sistema pedirá que o usuário insira sua senha pessoal a cada 48 horas ou depois de cada reinicialização.

Domínio no Japão

Depois de confirmar um acordo com a maior operadora de celulares da China, a China Mobile, a Apple também assinou uma parceria com a DoCoMo, operadora líder de mercado no Japão.

A expectativa é de que a Apple seja parte de 40% dos novos planos de celulares feitos no país, impulsionada pela venda de seus novos modelos de smartphone, o que a faria superar a Samsung e conquistar o primeiro lugar na terra do Sol Nascente.

Segundo estimativas divulgadas pelo site 9to5Mac, é esperado que Japão e China sejam responsáveis por 38 milhões de unidades vendidas dos novos iPhones durante o próximo ano.