Preços de site sueco indicam que o tablet da Microsoft será bem mais caro que o iPad

SÃO PAULO – Um site sueco já anuncia para pré-venda quatro modelos do novo tablet da Microsoft, o Surface. E barato ele não sai.

Convertendo para reais, o tablet começa em R$ 2.043,88 (na versão RT 32 GB) e vai até R$ 4.383.08 (versão Pro 128 GB). Para efeito de comparação, o iPad 3 mais barato na mesma loja sai pelo equivalente de R$ 1.283,34.

Comentários de decepção se espalharam pela rede. Afinal, um produto que pretende reverter a sorte da Microsoft e colocá-la na briga dos tablets pode se dar ao luxo de custar tão mais caro que o iPad?