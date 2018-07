Leia também:

Projeto de lei repensa direitos autorais na era digital e autoriza remixes

Lei de direito autoral vira campo de batalha na cultura

EUA pode enrijecer leis de copyright, nos moldes da Lei Sarkozy

Ele falou com o Link para a nossa série de matérias sobre a renovação dos direitos autorais na era digital, e afirmou que o Brasil abraçou a cultura do compartilhamento e a pirataria física por causa dos altos preços de bens culturais. Em sintonia com a proposta de revisão da lei de proteção ao autor, articulada pelo MinC, advogados e ativistas do livre compartilhamento, ele defendeu uma mudança do foco da discussão sobre copyright no Brasil: pensar mais nos direitos dos usuários que baixam músicas, livros e filmes e menos naqueles que dizem perder com o p2p.

Flickr @ André Deak

Somos piratas por uma característica cultural ou por que somos um país em desenvolvimento e as opções pagas – música, filmes, etc – na web ainda são muito caras?

Creio que são os altos preços de livros, CDs e DVDs que levam os brasileiros a sentir pouco (ou nenhum) remorso em usufruir de cópias não autorizadas de arquivos na rede. Me parece que a abertura proposta pela rede é rapidamente apropriada e faz muito sentido para a cultura local.

E como a questão dos direitos autorais se articula com isso?

Entendo que neste momento é necessário refletir melhor sobre os direitos que esta multidão de novos usuários adquire, em contraponto aos direitos de propriedade intelectual, neste cenário onde viabilizar amplo acesso à cultura e ao conhecimento torna-se algo com custo próximo a zero. Políticas públicas e marcos regulatórios precisam ser ajustados a esta nova realidade, sob pena de colocarmos em risco as possibilidades democratizantes da rede.

Você acha que o Brasil já é um país digital? Não falo de inclusão, já que para isso ainda falta muito. Mas da integração do povo com as tecnologias digitais, seja na invasão às redes sociais, seja no uso da pirataria para criar o mercado do tecnobrega, no Pará.

O brasileiro demonstra uma peculiar facilidade em se apropriar das possibilidades mais avançadas da Internet, e parece sempre pronto para lidar com a abertura que os relacionamentos em rede pressupõem. O John Barlow, um dos grandes ciber-gurus, afirma que a cultura brasileira opera originalmente em modo rede – basta disponibilizar a infra-estrutura que uma diversificada cultura de uso pode rapidamente emergir.

Por que a cultura digital e o compartilhamento são importantes para a democracia?

Com a chegada de ferramentas de colaboração ubíquas, instantâneas e baratas, torna-se possível promover espaços de debate e construção coletiva onde modelos de coordenação pública descentralizada podem criar soluções inovadoras para as questões apresentadas pelo século 21.