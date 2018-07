Ação chegou a valer quase US$ 30, número 18,5% menor que o estipulado na abertura do IPO, na sexta-feira

Zuckerberg se encontra com Barack Obama na sede do Facebook, em abril. FOTO: Jim Young/REUTERS

NOVA YORK – A ações do Facebook caíam nesta terça-feira, à medida que investidores continuavam a questionar o valor dos papéis após a Reuters ter noticiado que bancos coordenadores cortaram suas previsões de receita para a companhia pouco antes da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede social.

As ações do Facebook atingiram a mínima de US$ 30,98, queda de 8,9% sobre o fechamento de segunda-feira, e uma perda de 18,5% do preço de US$ 38 do IPO.

Às 12h09 (horário de Brasília), o papel caía 2,5%, valendo pouco acima de US$ 33.

O crescimento da receita do Facebook tem desacelerado nos trimestres recentes, elevando alertas entre aqueles que acreditam que a companhia deveria mostrar avanço consistente de faturamento nesta etapa de sua existência.

A empresa surpreendeu investidores ao revelar, dias antes do IPO, que sua receita pode ser prejudicada com mais usuários migrando para dispositivos móveis, onde anúncios publicitários enfrentam mais resistência.

Isso levou a equipe de análise do Morgan Stanley a cortar suas projeções de receita para o Facebook.

O preço atual das ações do Facebook implica em taxas de crescimento anuais bastante elevadas. Se na próxima década a receita da empresa crescer cerca de 10,8% ao ano, o preço justo da ação do Facebook seria de US$ 9,59, menos de um terço do valor atual, segundo a Thomson Reuters Starmine.

