Analistas questionam capacidade da Amazon de suprir a forte demanda sobre o Kindle Fire que deve vir em função do preço mais baixo que os demais

O presidente e CEO Jeff Bezos apresentou o tablet na quarta. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

O preço baixíssimo do novo tablet Kindle Fire está despertando questões sobre a capacidade da Amazon.com para atender à demanda pelo aparelho e seu possível efeito sobre as margens de lucros já baixas da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Jeff Bezos, o bilionário presidente-executivo da Amazon, mostrou o Fire na quarta-feira, 28, anunciando preço de 199 dólares, inferior ao esperado.

Bezos anunciou que a companhia estava produzindo “milhões” de unidades do novo aparelho, sem acrescentar números mais específicos. Mas instou os consumidores a fazerem pré-encomendas do produto o mais cedo que pudessem.

“Quando Bezos disse que as pessoas deveriam pedir o mais rápido possível, não estava apenas promovendo as vendas”, disse Brian Blair, analista da Wedge Partners. “Estava também anunciando às pessoas que os estoques do Fire vão se esgotar.”

Quando o primeiro Kindle foi lançado, em 2007, a Amazon não produziu o aparelho em volume suficiente e o estoque inicial se esgotou em menos de uma semana. Isso implicou em vendas perdidas e em colocar o aparelho nas mãos de menor número de clientes, prejudicando a adoção rápida.

“Espero que tenham aprendido a lição que isso ensinou”, disse Vinita Jakhanwal, analista da IHS iSuppli, que estuda as cadeias de suprimentos do setor de eletrônicos.

Porta-vozes da Amazon não responderam a pedidos de comentários na quinta-feira.

A Amazon encomendou entre quatro milhões e cinco milhões de telas para o Fire no quarto trimestre, um volume “bastante significativo,” disse Jakhanwal.

Mas a tecnologia usada nas telas do Fire já está em circulação há pelo menos um ano, e vem sendo produzida em volume elevado, o que reduz a chance de uma escassez de componentes, disse Jakhanwal.

Um dos componentes que enfrentava escassez de oferta no primeiro semestre de 2011 eram as telas de 10 polegadas, em larga medida devido ao iPad, de acordo com Bradley Gastwirth, do grupo de pesquisa de tecnologia ABR Investment Strategy.

“Essa deve ter sido uma das principais razões para que a Amazon começasse com o formato de sete polegadas”, disse.

O preço de US$ 199 também causa preocupações aos analistas quanto às margens de lucros da Amazon.

A companhia sempre concorre agressivamente em termos de preços, e muitas vezes absorve prejuízos ao ingressar em novos mercados. Gene Munster, analista da PiperJaffray, estima que a companhia possa perder 50 dólares com cada Fire vendido.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Amazon leva conceito do Kindle para tablets

• Fire pode forçar baixa de preços em tablets Android