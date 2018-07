O vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, apresentou o preço dos iPads nos EUA. FOTO: Reuters O vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, apresentou o preço dos iPads nos EUA. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Os novos iPads lançados ontem pela Apple já provocaram redução de preços nos modelos antigos no Brasil, mesmo sem previsão de estreia das novidades por aqui. Já os modelos 64 GB foram descontinuados para o iPad Air e iPad mini 2.

O iPad Air na versão apenas com o Wi-Fi teve o preço reduzido de R$ 1.750 para R$ 1.600 (16 GB) e de R$ 2 mil para R$ 1,8 mil (32 GB). Já na versão com 3G o novo preço é de R$ 2.050 para R$ 2 mil (16 GB) e R$ 2,3 mil para R$ 2,2 mil (32 GB 3G).

No caso do iPad mini 2, o preço da versão com Wi-Fi foi de R$ 1,5 mil para R$ 1,4 mil (16 GB) e de R$ 1.750 para R$ 1.550 (32 GB). Já na versão 3G, o preço foi de R$ 2.050 para R$ 1.950 (32 GB).

A Apple não divulgou quanto os novos modelos devem custar no País. No caso do novo iMac, a diferença é grande. O produto custará a partir de US$ 2.499 nos Estados Unidos para a versão com 8GB. No Brasil, o preço será de R$ 13.999,00.